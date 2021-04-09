Полиция Германии выслала сотни туристов с курортов на Балтийском море

“Более 500 туристов, приехавших в пасхальные выходные на отдых из разных регионов Германии на курорты в Мекленбург-Переднюю Померанию, были вынуждены покинуть землю, потому что не указали уважительную причину своего пребывания”, — пишет портал.
Курортное побережье Мекленбург-Передней Померании считается популярным туристическим направлением как для немцев, любящих пляжный отдых, так и для иностранных туристов, которых привлекает архитектура и средневековые замки.
Как отмечает издание, 343 туриста на автомобилях покинули землю в пятницу, 2 апреля. Еще 193 человека полицейские выслали в субботу с Мекленбургского поозерья. По словам стражей правопорядка, большинство людей без скандалов покидали регион.
Также полиция призвала всех граждан “соблюдать действующие правила по коронавирусу в Мекленбурге-Передней Померании и, в частности, существующие ограничения и правила гигиены”. Туризм в земле сейчас запрещен, разрешены только поездки по семейным обстоятельствам.
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