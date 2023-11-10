Полиция Финляндии: найденный на месте повреждения Balticconnector якорь принадлежит китайскому судну

 
YLE.fi
Suomijos tyrėjai skelbia išsiaiškinę, kad galėjo pažeistį dujotiekį Baltijos jūroje
Suomijos tyrėjai skelbia išsiaiškinę, kad galėjo pažeistį dujotiekį Baltijos jūroje
ФОТО: AFP / Scanpix

Якорь, найденный на месте повреждения газопровода между Финляндией и Эстонией, принадлежит китайскому кораблю Newnew Polar Bear. Об этом заявили в полиции Финляндии.

"Сейчас можно констатировать, что якорь, поднятый со дна моря 24 октября, по техническим данным соотносится с якорем для Newnew Polar Bear", – заявил инспектор уголовной полиции Ристо Лохи.

По его словам, на якоре нашли следы краски, которая нанесена и на газопровод.

Расследование повреждения газопровода Balticconnector продолжается уже месяц.

Центральная криминальная полиция Финляндии 20 октября рассказала, что расследование фокусируется на судне Newnew Polar Bear.

Контейнеровоз, принадлежащий Китаю и ходящий под флагом Гонконга, находился недалеко от эстонско-финского газопровода Balticconnector 8 октября, в день, когда на нем произошла утечка.

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