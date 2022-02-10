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По данным газеты Washington Post, число смертельных случаев использования полицией огнестрельного оружия в США достигло максимума в прошлом году.
JAV policija
JAV policija
© AFP / Scanpix

Согласно базе данных американской газеты Washington Post, в 2021 году полицейские США застрелили не менее 1055 человек. Это максимальный показатель с начала сбора данных в 2015 году, сообщило издание в среду, 9 февраля.

В 2020 году в стране в результате стрельбы сотрудников правопорядка погибло не менее 1021 человека, годом ранее - 999. Таким образом, число смертельных случаев, связанных с применением огнестрельного оружия полицейскими, остается относительно неизменным, несмотря на прилагаемые в последнее время усилия по реформированию полиции, указывает издание.

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Большинство жертв - вооруженные мужчины

Как отмечает газета, около 85% убитых полицейскими в 2021 году были вооружены. Подавляющее большинство жертв (94%) - мужчины. У примерно 14% застреленных были проблемы с психическим здоровьем.

База данных Washington Post о случаях гибели людей в результате применения полицейскими оружия расценивается как достоверный источник информации. Между тем данные, собираемые Федеральным бюро расследований (ФБР), считаются менее надежными, поскольку полицейские участки не информируют федеральные власти обо всех случаях.

В Германии есть сопоставимые данные о смертельных случаях использования полицией огнестрельного оружия, собираемые, например, Немецким университетом полиции в Мюнстере. По его данным, в 2019 году в результате стрельбы полицейских в стране погибло 15 человек.

Протесты после гибели Джорджа Флойда

В 2020 году в Соединенных Штатах и многих других странах неоднократно проходили массовые протесты против расизма и полицейского насилия. Акции начались после резонансной гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе в мае того года. Информация о происшествии стала известна общественности благодаря видеозаписям, сделанным прохожими.

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