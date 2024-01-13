Полеты Boeing 737 MAX 9 приостановили на неопределенный срок

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) потребовало от Boeing предоставить дополнительную информацию, прежде чем одобрить предлагаемый компанией процесс проверки и технического обслуживания для возвращения самолетов 737 MAX 9 в эксплуатацию. В заявлении FAA, опубликованном в пятницу, 12 января, говорится, что эта модель, эксплуатация которой была приостановлена после инцидента с самолетом Alaska Airlines, "не вернется в небо до тех пор, пока мы полностью не убедимся, что это безопасно".