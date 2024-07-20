Покушение на Украину. Что убитая Ирина Фарион значила для воюющей страны

Называя ее фамилию, не было нужды напоминать о ее многочисленных регалиях: бывшая депутат Верховной рады, одна из лидеров националистической партии „Свобода“, доктор филологических наук, профессор Львовской политехники, телеведущая, популярная в определенных кругах блогерка, популяризаторка украинского языка (пусть даже и очень дискуссионными методами) и это еще не конец.

Невероятная энергичность, радикализм в суждениях, экзальтированность в манере общения, нежелание или неумение идти на компромиссы с оппонентами превратили Ирину Фарион для одних — в олицетворение концепта „Украины для украинцев“ (есть и такое видение развития украинского государства), для других — в символ закостенелости в суждениях (хотя сложно спорить с тем, что за последние два года цитаты Степана Бандеры, к которым часто обращалась Фарион, приобрели для украинцев новую актуальность), для третьих — в героя интернет-мемов, персонаж современной украинской масс-культуры.