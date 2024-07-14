Покушение на Трампа: в него стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс

Этот город находится примерно в 70 км от Батлера, где было совершено покушение.
CNN пишет, что Крукс закончил школу в 2022 году, эти выборы могли бы стать первыми, в которых он имел право участвовать. При этом он, как и Трамп, республиканец, хотя в 2021-м делал небольшое пожертвование демократам.
„Активное расследование продолжается, и всех, кто располагает информацией, которая может помочь следствию, просят присылать фотографии или видео в режиме онлайн“, — сказано в заявлении.
Бывший президент США Дональд Трамп был спешно уведен со сцены во время митинга в Пенсильвании после того, как несколько часов назад по нему было произведено несколько выстрелов „с возвышенного места“.
Судя по всему речь идет о крыше промышленного здания рядом с местом проведения митинга. По оценке отдела расследований BBC Verify, между стрелявшим и Трампом было около 130 метров.
К настоящему моменту Трамп уже выписан из больницы и вернулся в свой дом в Нью-Джерси.
Трамп сообщил, что получил ранение в ухо, описав „свистящий звук“ и ощущение „пули, разрывающей кожу“. Нападавший был застрелен сотрудниками Секретной службы.
Также погиб один из пришедших на предвыборный митинг, еще двое получили тяжелые ранения. Власти утверждают, что жертвами стали взрослые мужчины. Их имена пока не названы.
На пресс-конференции сотрудник ФБР Кевин Роджек подтвердил, что инцидент рассматривается как покушение на убийство.
„Сегодня вечером произошло то, что мы считаем покушением на нашего бывшего президента Дональда Трампа“, — сказал он. Оперативные службы продолжают работу, добавил он, отметив, что на месте происшествия находятся несколько агентов, расследующих произошедшее.
Дональд Трамп „чувствует себя хорошо“ и благодарен сотрудникам правоохранительных органов, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Республиканского национального комитета (RNC).
В заявлении предвыборного штаба Трампа и RNC говорится, что Трамп „с нетерпением ждет возможности присоединиться к вам всем в Милуоки, когда мы продолжим наш съезд, чтобы выдвинуть его на пост 47-го президента Соединенных Штатов. Как кандидат от нашей партии“.
На платформе Truth Social, основанной Трампом, было опубликовано заявление через аккаунт @realDonaldTrump. Он благодарит сотрудников правоохранительных органов и Секретной службы за „быстрое реагирование“ и выражает соболезнования семьям убитого и пострадавших на митинге.
Американские политики, в том числе бывшие президенты Билл Клинтон, Джордж Буш и Барак Обама единодушно осудили стрельбу и заявили о том, что в США не должно быть места политическому насилию. „Рад слышать, что он [Трамп] в безопасности и хорошо себя чувствует“, — заявил президент США Джо Байден.
Работающий в Северной Америке журналист Би-би-си Энтони Зукер напоминает, что последнее покушение на президента или кандидата на его должность в США было в 1981 году. Тогда президент Рональд Рейган и трое его сопровождавших были ранены на выходе из отеля в Вашингтоне.
Трамп вышел на связь примерно через 2,5 часа после инцидента
„В меня попала пуля, она пробила мне верхнюю часть правого уха, — сообщил Трамп. — Я сразу понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля разрывает кожу. У меня началось сильное кровотечение, поэтому я понял, что происходит“.
Он поблагодарил Секретную службу США и все правоохранительные органы за быструю реакцию на стрельбу, а также выразил соболезнования семьям погибшего и раненого на митинге.
„Невероятно, что такой акт мог произойти в нашей стране“, — написал Трамп.
В 21:02 по местному времени полицейские сообщили толпе, собравшейся у госпиталя в Батлере, что Дональд Трамп уехал на кортеже через другой выход.
Реакция Байдена
Президента Байдена проинформировали о случившемся, сообщил Белый Дом. Брифинг провели главы секретной службы и министерства внутренней безопасности, а также советница Байдена по вопросам внутренней безопасности.
Вот что сказал после брифинга американский президент:
„Мне сообщили о стрельбе на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. Я рад, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него, его семью и всех кто был на митинге. Мы ждём информацию.
Джилл и я благодарны Секретной службе за то, что они обеспечили его безопасность. В Америке нет места такому насилию. Вся нация должна объединиться и осудить это насилие“.
Позже Байден коротко выступил перед журналистами — сейчас он находится в штате Делавэр. Он сообщил, что Трамп „чувствует себя хорошо“. По словам президента США, он пытался дозвониться до своего соперника, но пока не смог этого сделать.
На вопрос, считает ли он, что на Трампа совершили покушение, Байден ответил, что выскажется по этому поводу позже: „У меня есть мнение, но нет фактов“.
Демократ Джош Шапиро, губернатор Пенсильвании, сообщил, что полиция штата работает на месте событий вместе с федеральными службами. „Насилие в отношении любой политической партии или политика абсолютно неприемлемо, — сказал Шапиро. - Ему нет места в Пенсильвании и в США“.
О случившемся также подробно проинформировали вице-президента Камалу Харрис.
Одним из первых иностранных лидеров отреагировал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. „Сара и я в шоке от нападения на президента Трампа, мы молимся за его безопасность и скорейшее выздоровление“, — написал он в сети Х (бывший Твиттер).
Уникальная ситуация перед выборами
В мае этого года Дональд Трамп, обращаясь к потенциальным спонсорам своей президентской кампании, уверял их, что Джо Байден „готов его устранить“.
Это была попытка Трампа сослаться на протокол обыска, проведенного в его резиденции Мар-а-Лаго, откуда изъяли секретные документы, оставленные Трампом себе после его президентского срока. В этом протоколе обыска значилось, что применять силу, которая может привести к смерти человека, можно только в том случае, если существует „неминуемая угроза смерти или серьезного физического вреда для офицеров (проводивших обыск) или других людей“.
Одним словом, если кто-то из находящихся в Мар-а-Лаго начал угрожать офицерам оружием, они имели бы право открыть огонь. Трамп решил воспользоваться этим и обвинил Байдена, что президент якобы уполномочил офицеров стрелять в него.
На самом деле таким образом Трамп попытался найти основания, чтобы закрыть дело о секретных документах, обнаруженных в Мар-а-Лаго.
Сам Дональд Трамп, кстати, любит подогревать подобные разговоры. Например, накануне ухода Трампа с поста президента председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли связался с китайским коллегой, чтобы заверить его, что США не собираются атаковать Китай.
Обстановка тогда была напряженная: Пекин считал, что США готовят удар по Китаю, а разведданные, которыми обладал генерал Милли, свидетельствовали, что Китай из-за этого может атаковать первым. Считая, что может помочь деэскалации ситуации, Милли и связался с Китаем в личном качестве. „Это настолько вопиющий поступок, что в былые времена наказанием была бы смерть!“ — заявил тогда Трамп.
А в 2022 году он адресовал слова „жить надоело“ бывшему соратнику, Митчу МакКоннеллу, который отмежевался от Трампа после погрома, устроенного сторонниками экс-президента в Капитолии, а позже проголосовал за пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню.
Сегодняшняя попытка покушения произошла во время очередного предвыборного митинга Дональда Трампа в городе Батлер, штат Пенсильвания. Дональд Трамп надеется взять реванш у Джо Байдена и вернуться в Белый дом — в ноябре в стране пройдут президентские выборы.
Ситуация, которая складывается вокруг этих выборов, по-настоящему уникальная. С одной стороны — бывший президент, которого обвиняют в серьезных уголовных преступлениях, но который пока что успешно борется за то, чтобы не оказаться на скамье подсудимых. С другой — нынешний, состояние которого вызывает серьезные опасения даже среди преданных избирателей Демократической партии, а после провала на предвыборных дебатах о его замене заговорили высокопоставленные члены партии.
Джо Байден открыто говорит, что снимать свою кандидатуру не собирается: „Я победил его однажды и намерен победить его снова“. Но промахи, которые он допускает и после дебатов (когда он называет Владимира Зеленского Путиным, а Камалу Харрис — Трампом) не обнадеживают его сторонников.
Опросы общественного мнения показывают, что часть американцев, планировавших голосовать за демократа, на самом деле хотят голосовать против Трампа, а не за Байдена. Рейтинги обоих кандидатов колеблются после неудач каждого, но попытка покушения на Дональда Трампа, вероятно, прибавит ему поддержки.
Рост числа покушений на политиков во всем мире
Эксперты отмечают, что в последнее время по всему миру возросло число попыток политических убийств и угроз убийством.
В прошлом году кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио был убит в Кито.
Попытку покушения пережила вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер — но пистолет нападавшего заклинило.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ был убит выстрелом из самодельного оружия.
В самом начале этого года ранение в шею получил лидер южнокорейской оппозиции Ли Чжэ Мен, а весной попытку покушения пережил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
В США подобных громких случаев пока не было, но высокопоставленные американские чиновники стали чаще получать угрозы.
Издание New York Times сообщало, что за прошлый год полиция расследовала более восьми тысяч угроз в адрес членов Конгресса, угрозы поступают и в адрес федеральных судей.
В октябре прошлого года почти четверть американцев согласилась с утверждением, что „патриотам, возможно, придется прибегнуть к насилию, чтобы спасти страну“ (это наивысший показатель за три года, в течение которых задавался вопрос).