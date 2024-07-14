Покушение на Трампа: в него стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс

Этот город находится примерно в 70 км от Батлера, где было совершено покушение.

CNN пишет, что Крукс закончил школу в 2022 году, эти выборы могли бы стать первыми, в которых он имел право участвовать. При этом он, как и Трамп, республиканец, хотя в 2021-м делал небольшое пожертвование демократам.

„Активное расследование продолжается, и всех, кто располагает информацией, которая может помочь следствию, просят присылать фотографии или видео в режиме онлайн“, — сказано в заявлении.

Бывший президент США Дональд Трамп был спешно уведен со сцены во время митинга в Пенсильвании после того, как несколько часов назад по нему было произведено несколько выстрелов „с возвышенного места“.