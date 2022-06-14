Наталья Поклонская стала советником генерального прокурора России Игоря Краснова. Об этом сообщает агентство “Интерфакс” со ссылкой на публикацию в Telegram-канале самой Поклонской.
“Теперь буду заниматься выполнением поставленных Генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом "О прокуратуре РФ”, – прокомментировала назначение чиновница.
Поклонская также сообщила, что прекращает “ведение социальных страниц и какую-либо публичную деятельность”. “Для представителей средств массовой информации сообщаю, что за комментариями следует обращаться в пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ”, – написала она в Telegram.
Весной Поклонская дала несколько интервью, в которых назвала военный конфликт в Украине “катастрофой”, а букву Z, которую используют сторонники вторжения, — символом "трагедии и горя для России и Украины".
В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении Поклонской с должности заместителя руководителя Россотрудничества, которую она заняла в начале февраля. Тогда чиновница заявила, что это решение связано с ее “переходом на другую работу”.
В 2014 году Поклонская занимала должность прокурора Крыма, поддержала аннексию полуострова и сохранила свой пост при российской власти. Спустя два года ее избрали депутатом Госдумы РФ, а после окончания мандата в 2021 году назначили послом России в Кабо-Верде. Поклонская отказалась от этой работы и впоследствии получила пост в Россотрудничестве.
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