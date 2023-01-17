По последней информации, в результате удара погибли по меньшей мере 44 человека, в том числе пятеро детей. Однако еще около 20 человек числятся пропавшими без вести.
Ранения получили 79 человек, среди них – 16 детей. Число спасенных из-под завалов составило 39 человек, в их числе детей шестеро.
Днем 14 января во время очередного массированного обстрела Россией Украины одна из ракет попала в девятиэтажный жилой дом в Днепре.
Ракета уничтожила целый подъезд на 72 квартиры, в которых были зарегистрированы почти 200 человек.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
После смерти пятилетнего ребенка в больнице родители обратились в прокуратуру
Вильнюсцы , у которых в Сантаришкской клинике умерла...
Эфир Delfi – Михаил Подоляк: у нас заготовлены сюрпризы для России, они воюют рабами
Сразу после выпуска новостей — в Страсбурге начинается...
Поисково-спасательная операция в Днепре завершена: число погибших выросло до 44
В Днепре завершена поисково-спасательная операция на...
Министр обороны не исключает введения службы в армии только по выходным
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас не...
Арестович собирается уйти из офиса президента Украины
Алексей Арестович показал в своих соцсетях заявление...