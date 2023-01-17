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В Днепре завершена поисково-спасательная операция на месте разрушенного ракетой жилого дома, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Поисково-спасательная операция в Днепре завершена: число погибших выросло до 44
© Reuters / Scanpix

По последней информации, в результате удара погибли по меньшей мере 44 человека, в том числе пятеро детей. Однако еще около 20 человек числятся пропавшими без вести.

Ранения получили 79 человек, среди них – 16 детей. Число спасенных из-под завалов составило 39 человек, в их числе детей шестеро.

Днем 14 января во время очередного массированного обстрела Россией Украины одна из ракет попала в девятиэтажный жилой дом в Днепре.

Ракета уничтожила целый подъезд на 72 квартиры, в которых были зарегистрированы почти 200 человек.

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