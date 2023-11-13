Поиск рабочих в обрушившемся тоннеле на севере Индии

Спасатели пытаются найти более 30 рабочих, застрявших в обрушившемся автодорожном туннеле на севере Индии. В понедельник они продолжили раскапывать сошадший оползень и части рухнушей конструкции, чтобы добраться до людей.

По данным полиции, все строители находятся в безопасности, с ними установлен контакт, обеспечена подача килосрода и воды.