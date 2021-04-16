Похудеть, чтобы не умереть. Почему в Чехии высокая смертность от "ковида"

В пересчете на 100 тысяч населения Чехия является мировым лидером по смертности от коронавируса. По данным чешского министерства здравоохранения, в середине марта число умерших от "ковида" или его последствий составило в стране, в которой проживают более 10,6 млн, около 28 тысяч человек. И каждый день оно увеличивается более чем на 100 человек. "Основываясь на оценках ученых, фактическое количество жертв пандемии в три раза выше", — отмечает профессор Ян Конвалинка, проректор Карлова университета в Праге.

И все это несмотря на то, что в Чехии относительно высокий уровень здравоохранения, экономические показатели такие же, как в среднем по ЕС, разница в уровне доходов населения не велика, а по уровню жизни Чехия находится на втором месте среди посткоммунистических стран Европы. Как же все это соотносится с высоким уровнем смертности от ковида?

В чем причины высокой смертности от ковида в Чехии?



Большинство экспертов и аналитиков в Чехии винят в катастрофическом положении в том, что касается борьбы с пандемией, нынешнее правительство популистов под руководством олигарха Андрея Бабича. "В ситуации, когда другие страны вводили локдаун, в Чехии ослабляли ограничения. Это произошло после прошлогодних летних каникул, а затем перед Рождеством. И сейчас правительство снова думает об ослаблении", — критикует меры властей в интервью местным СМИ Вацлав Горейши, иммунолог из Академии наук Чехии.

Другие причины высокой смертности от коронавируса — слишком слабый контроль за соблюдением ограничительных мер, низкое число тестов на коронавирус, недостаточный контроль за инфицированными и быстро распространяющиеся новые варианты коронавируса.

Согласно экспертным оценкам, нездоровый образ жизни, который ведут многие жители Чехии, также влияет на высокую смертность от коронавируса. Почти 200 литров пива в год в среднем выпивает каждый чех. По этому показателю Чехия на первом месте среди всех стран-членов Евросоюза. Кроме того, она лидируют в ЕС по доле молодых людей, употребляющих марихуану, и по доле курильщиков среди населения.

В период пандемии играет роль и проблема лишнего веса, который в Чехии у 57 процентов женщин и 71 процента мужчин. И это также самый высокий показатель в ЕС. Научное исследование, проведенное Всемирной организация по борьбе с ожирением (WOF, зарегистрирована в Лондоне), результаты которого широко цитируют в открытых источниках, показывает четкую зависимость между лишним весом и риском умереть от ковида в первые месяцы пандемии.

"Мы были шокированы, когда установили связь между числом людей, страдающих от ожирения, и количеством смертей от ковида", — заявил в интервью The Guardian Тим Лобстейн из WOF. "Связь между лишним весом и смертностью от ковида понятна и очевидна", — подтверждает и глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Нужно похудеть, чтобы не заболеть ковидом?



Чешские врачи пытаются предупредить население о высоких рисках при заболевании ковидом в случае лишнего веса. "К сожалению, Чехия находится на рекордном уровне по доле людей с лишним весом", — констатирует в беседе с DW Ладислав Душек, глава национального Института медицинской информации и статистики. "80 процентов заболевших ковидом, которые проходят лечение в чешских больницах, имеют лишний вес", — сообщил он.

"Люди с лишним весом более всего подвержены риску", — заявила в интервью местным СМИ Мартина Вашакова, глава клиники легочных заболеваний при университетской клинике Праги.

"Пандемия началась год назад, и каждый, у кого есть лишний вес, мог за это время оценить риски, которые возникают в связи с ковидом. Каждый должен позаботиться о том, чтобы сбросить пару килограммов. Но, к сожалению, я могу констатировать, что вместо этого люди набирают вес, сталкиваясь со стрессом", — поясняет она.

Ожирение — повышенный риск для здоровья



По мнению Вашаковой, представление среди чехов о том, какой вес считается нормальным, неправильное и ведет к опасным последствиям. "Живот у мужчин и женщин — это повышенный риск", — подчеркивает она.

"При ожирении растет риск заболеть ковидом, оказаться в больнице в палате интенсивной терапии с тяжелой формой болезни и в конечном итоге умереть", — предупреждает в интервью местным СМИ Йозеф Чупка, занимающийся исследованиями проблемы ожирения.

По его мнению, частью ее является то, что ограничительные меры, принятые в связи с пандемией, коснулись и всех спортивных заведений — фитнес-центров и спортклубов. Людям запрещено заниматься спортом в закрытых помещениях вне дома, и многие заменили спорт алкоголем. В Чехии во время пандемии зафиксирован рост его употребления. В середине апреля в стране ожидается ослабление карантинных ограничений, и есть надежда, что хорошая погода заставит людей выходить на улицу и заниматься спортом. По выражению чешских врачей, каждый килограмм лишнего веса влияет на борьбу с коронавирусом.