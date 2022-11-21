Прохорова регулярно записывала и публиковала видео со своими провокациями: то она громко включала русскую музыку и танцевала «Калинку» на 9 мая в Мюнхене во время проукраинского митинга, то бегала за украинскими девушками, скандируя "Россия победит" и выкрикивая: "Девчонки! Слава России! Россия победит, Россия победит! Чей Херсон? Ага, хаха, Украина! Уже референдум проводят! Н***й вашу Украину".
В другом ролике пропагандистка советовала россиянам, которые живут в ЕС, тратить энергию впустую, чтобы Европа платила больше денег России. Видео она назвала "Как поддержать российскую армию и не попасть в тюрьму в Европе".
Также она снимала видео, в котором она в туалете использует официальные письма от полиции вместо туалетной бумаги.
14 ноября издание Bild сообщило, что полицейские провели обыск в арендованной ей квартире в городе Ландсхут (Нижняя Бавария). Во время обыска полиция изъяла три смартфона и ноутбук. Выяснилось, что Прохорова находилась в Германии нелегально. Прохорова перестала выходить на связь после проведенных у нее дома 14 октября обысков. По сообщениям СМИ, россиянка находилась под стражей.
Как удалось выяснить The Insider, Прохорова Юлия Сергеевна (в девичестве Чернышева) родилась в 1992 году в поселке Безенчук Самарской области. Через некоторое время она переехала в Москву. Официально она работала кассиром в магазине "Пятерочка", также числилась в микрофинансовой организации "Быстроденьги". При этом ее фото публиковались на сайте интим-услуг с пометкой "верифицированные".
Кроме того, Прохорова принимала участие в выпуске программы "Давай поженимся!" под названием "Невеста из мести. Часть 2" от 19.05.2021. Лариса Гузеева, шокированная разговором с Прохоровой, произносит в той программе : "Вы выбрали быть дрянью, кто же вас может осудить?"
Новых видео в блоге Прохоровой пока не появлялось.
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