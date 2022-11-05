Похитители в Перу отпустили взятых в заложники туристов

"После диалога с руководителем общины Кунинико было принято наше требование об освобождении людей", — говорится в заявлении местных властей. При этом пока непонятно, куда их доставили заложников.

Своей акцией представители коренного населения района Ураринас в провинции Лорето пытались привлечь внимание к бездействию властей страны в борьбе с разливом нефти в реке.

Местным СМИ активисты ранее говорили, что планируют держать у себя захваченных туристов около недели.

Ранее местные активисты опубликовали заявление, в котором предупреждали, что если власти не отреагируют на их требования, то 1 ноября они перекроют реку Кунинико.

"Мы требуем, чтобы правительство вступило в переговоры с сообществом Кунинико, в противном случае оно столкнется с последствиями, всю полноту ответственности за которые будет нести президент Перу", — говорится в их манифесте.

Участники протестной группы утверждают, что ранее из-за разлива нефти из трубопровода в реку Кунинико в этом районе погибли женщина и двое детей из числа коренных жителей.

Однако премьер-министр Перу Анибаль Торрес, выступая по местному телевидению, сам обвинил местных жителей в том, что они перерезали нефтепровод и вызвали разлив нефти.

Поначалу активисты отказались встречаться с правительственной делегаций, которую направил к ним премьер-министр.

Судя по всему туристам, которых захватили еще утром в четверг, не причинили вреда, однако, как сообщала Би-би-си туристка из Британи по имени Шарлотта Уилтшир, оказавшаяся среди заложников, у них кончается питьевая вода и продовольствие.

"Условия начинают ухудшаться", — отмечает она и просит "вмешаться, чтобы вытащить нас отсюда". Она также подтвердила, что среди заложников есть беременные женщины, пожилые люди и больные сахарным диабетом.