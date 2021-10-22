Пограничная служба Польши за последние 24 часа задержала 14 человек, которые, предположительно, оказывали помощь мигрантам в незаконном пересечении границы с Беларусью. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Twitter в пятницу, 22 октября.

Пресс-секретарь пограничной службы рассказала польскому информагентству PAP, что среди задержанных два гражданина Германии, которые перевозили в фургоне 34 иракца. Другие перевозчики беженцев, как сообщается, родом из Польши, Сирии, Узбекистана, Италии, Румынии, Грузии и Ирана. В отношении всех их ведется расследование о пособничестве и подстрекательстве к организации незаконного пересечения границы.

Организованная переправка мигрантов к границе ЕС

Белорусский правитель Александр Лукашенко в мае в ответ на ужесточение санкций со стороны Евросоюза заявил, что его страна больше не будет задерживать мигрантов, пытающихся перебраться в Польшу и страны Балтии.

Впоследствии целый ряд стран ЕС обвинили Лукашенко в том, что он организовано отправляет мигрантов из кризисных регионов на внешнюю границу Евросоюза. Польша, Латвия и Литва ужесточили погранконтроль. Тысячи людей, однако, продолжают проникать на их территорию, в том числе с помощью контрабандистов.

По данным польских пограничников, с начала октября было зафиксировано более 12 000 попыток незаконного перехода белорусско-польской границы. Начиная с августа также наблюдается резкий рост числа нелегальных мигрантов в Германии. Только за первые три недели октября федеральная полиция ФРГ насчитала более 3700 незаконных въездов на немецкую территорию мигрантов, которые проникли в ЕС через Беларусь. С начала года число таких въездов превышает 6000.