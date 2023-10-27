Погранслужба Польши: почти все задержанные на границе с Беларусью мигранты имеют российские визы

По его словам, это означает, что основным направлением, с которого иностранцы въезжают в Беларусь, является Россия. Швед связывает это с закрытием некоторых прямых авиарейсов из стран Ближнего Востока в Беларусь.
В настоящее время на границе, как сказал он, все чаще появляются граждане Индии и Пакистана, тогда как вначале это были в основном жители Ближнего Востока и Африки, а также Афганистана. Швед также указал на то, что сейчас практически нет женщин с детьми.
Польские пограничники ведут постоянный мониторинг на границе. По словам Конрада Шведа, теперь иностранцы не стоят возле границы, они ждут в близлежащих городах, чтобы пересечь границу с Польшей. И несмотря на то, что забор на границе с Беларусью значительно снизил давление на польский участок государственной границы, попытки нелегального проникновения в Евросоюз по-прежнему предпринимаются, отметил он.
По данным Подляшского отделения Пограничной службы, в октябре этого года было совершено более полутора тысяч попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы. С начала года на польско-белорусской границе таких попыток было почти 22 тысячи. Нелегальные мигранты, задержанные в этом году польскими пограничниками, прибыли из более чем 50 стран.
Летом и осенью 2021 года в Польше и странах Балтии разгорелся миграционный кризис: власти этих стран считают, что он был организован режимом Лукашенко. Власти Беларуси, по их данным, за деньги доставляли тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока в Минск, а далее под видом беженцев привозили их на границу со странами ЕС, предлагая ее перейти. Польша, а также Литва и Латвия были вынуждены ввести в районах вдоль границы чрезвычайное положение и приняли решение о строительстве капитального забора на границе с Беларусью.
Польша, в частности, построила на границе с Беларусью стену высотой 5,5 метров и протяженностью 186 километров. Укрепление состоит из нескольких линий защиты и оснащено современными электронными устройствами, в частности датчиками движения и камерами дневного и ночного видения.