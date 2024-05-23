Пограничники РФ сняли с реки Нарвы буи. Эстония требует объяснений и возврата буев на место

Министр иностранных дел Маргус Цахкна отметил, что в прошлом были инциденты на границе с Россией и поэтому к этой ситуации нужно относиться спокойно. „Мы воспринимаем это как одно из обычных действий России, провоцирующих различные проблемы, вызывающих дебаты и сеющих неопределенность“. Эстония поддерживает международные отношения как с партнерами по Европейскому союзу, так и с партнерами по НАТО, добавил он.

На пресс-конференции премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала правительство не попасть в ловушку запугивания со стороны России. Она заявила, что Эстония подходит к этому вопросу трезво, есть общение и с Россией, и с союзниками.

В этом году Россия заявила, что не согласна с расположением примерно половины из запланированных 250 плавучих маркеров. Эстония установила световые буи в эстонских водах на основании закона о государственной границе и мест расположения буев, согласованных между пограничными ведомствами в 2022 году. Первые 50 буев были установлены на реке Нарва 13 мая. В четверг около 3 часов ночи пограничники установили, что пограничники РФ начали снимать плавучие знаки, а за ночь были сняты 24 буя, часть из которых оказалась в числе спорных знаков.

„Если временная контрольная линия постоянно обозначена на сухопутной границе, русло реки со временем меняется, поэтому каждую весну мы пересматриваем разметку водных путей. Если до начала войны в Украине установка буев происходила во многом по обоюдному согласию, то с 2023 года Россия не соглашается с позицией Эстонии относительно размещения буев. Мы решили спустить буи на летний сезон в соответствии с соглашением 2022 года, потому что они необходимы для предотвращения навигационных ошибок, чтобы наши рыбаки и другие любители случайно не заблудились в российских водах“, - сказал Пургель.

„Это очередная попытка влиять на внутреннюю безопасность Эстонии“, - написал глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс на своей странице в Facebook. „Через создание такой ​​системной неразберихи формируются настроения общества, создается основа для возникновения конфликтов. Эстония не разделяет геополитическое видение России, и мы должны учитывать, что подобные эксперименты, безусловно, будут продолжаться.

Буи устанавливаются на реке в сезон навигации уже несколько десятилетий и необходимы для предотвращения навигационных ошибок.

„Департамент полиции и погранохраны свяжется с российской пограничной службой, мы потребуем объяснений по поводу снятия буев и их возврата. „PPA ожидает от России доказательств того, что согласованное на данный момент местоположение судоходного пути изменилось, и если они не будут предоставлены, мы продолжим установку буев“, - сказал Пургель.

Но поскольку мы уже знаем образ действий нашего восточного соседа и знаем, что цель всего этого – посеять в нас страх и смятение, давайте не будем доставлять им удовольствия, попадая в их ловушку.

Чувство безопасности в Эстонии на уровне, и государство всегда принимает как превентивные меры, так и контрмеры, когда это необходимо. Не нужно беспокоиться.

При этом всем нам должно быть очевидно, что меры государственной безопасности – это не то, что откладывать на будущее. Мы отражаем нападения, запугивания, мероприятия социального воздействия уже сейчас, сегодня.