Поезд с "грузом 200". Украинские военные собрали тела российских солдат

aA
Украина готова вернуть тела погибших под Киевом и Черниговом россиян. Журналисты Reuters побывали на окраине Киева, где украинские власти продемонстрировали, как складывают трупы в специальный поезд-рефрижератор.
По официальным заявлениям, в этом поезде находятся уже сотни тел российских военных.
25 марта Минобороны РФ последний раз отчитывалось о потерях. Тогда сообщалось о гибели 1351 военнослужащего в Украине.
Однако Би-би-си по открытым источникам подтвердила гибель уже 2336 российских военных.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новый порядок пугает врачей: после операции пациентов будут выписывать еще быстрее
Новый порядок, подписанный министром Литвы Арунасом...
"Эта война объединила много разных людей": Евгений Соколов рассказал, как в Клайпеде помогают украинцам, и почему разговоры о пассивных русских - миф
Война в Украине сплотила литовское общество, отодвинув...
Российские войска покинули Харьков: Украина перешла в контрнаступление
Украинская армия перешла в контрнаступление в...
Уличные туалеты остались и в крупных городах Литвы: жители разочарованы (1)
В каждом 6-м доме в довольно больших городах Литвы и...
Советская власть считала Каланту опасным и после смерти
Ромас Каланта родился 22 февраля 1953 г. в Алитусе . До 1963 г....