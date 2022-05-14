Поезд с "грузом 200". Украинские военные собрали тела российских солдат

По официальным заявлениям, в этом поезде находятся уже сотни тел российских военных.

25 марта Минобороны РФ последний раз отчитывалось о потерях. Тогда сообщалось о гибели 1351 военнослужащего в Украине.

Однако Би-би-си по открытым источникам подтвердила гибель уже 2336 российских военных.