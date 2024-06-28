Подсчитаны потери РФ за два года войны в Украине

В 2023 году на войне России против Украины погибли не менее 45 тысяч россиян - примерно вдвое больше, чем годом ранее, пишет издание со ссылкой на последние данные Росстата. Демографы в беседе с редакцией предположили, что приведенные данные - лишь минимально возможное число погибших на войне.

Особенности статистики Росстата

Это объясняется тем, что смерть могут зафиксировать как в регионе проживания человека, так и в том месте, где он погиб, например, на оккупированных территориях Украины. При этом Росстат не публикует данные о смертности в оккупированных регионах. Пропавшие без вести тоже не попадают в официальную статистику, отмечается в публикации.