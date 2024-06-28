Подсчитаны потери РФ за два года войны в Украине

В 2023 году на войне России против Украины погибли не менее 45 тысяч россиян - примерно вдвое больше, чем годом ранее, пишет издание со ссылкой на последние данные Росстата. Демографы в беседе с редакцией предположили, что приведенные данные - лишь минимально возможное число погибших на войне.
Особенности статистики Росстата
Это объясняется тем, что смерть могут зафиксировать как в регионе проживания человека, так и в том месте, где он погиб, например, на оккупированных территориях Украины. При этом Росстат не публикует данные о смертности в оккупированных регионах. Пропавшие без вести тоже не попадают в официальную статистику, отмечается в публикации.
Официальных данных о потерях обеих сторон нет
Достоверных данных о потерях, понесенных российской армией за время полномасштабной войны против Украины, нет. Журналисты издания „Медиазона“ и Русской службы BBC вместе с волонтерами к апрелю 2024 года установили по открытым источникам имена более 50 тысяч погибших российских военных. Минобороны Великобритании в том же месяце оценило возможные потери России в этой войне в 450 тысяч человек. Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в январе говорил о 315 тысячах погибших военных РФ.
Официальных данных о потерях ВСУ за это время также нет. В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал цифру в 31 тысячу убитых украинских солдат.