Подсанкционные российские олигархи скрывают свое состояние через сеть офшоров

Об этом говорится в расследовании журнала The Wall Street Journal.
По данным издания, офшорами пользовались олигарх Алишер Усманов, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, депутат Госдумы Андрей Скоч, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
По данным WSJ, помощь Усманову и другим олигархам в создании сети подставных компаний и посредников оказывала зарегистрированная на Мэн компания Bridgewaters. Она помогла создать "корпоративную империю" для своих клиентов, которая включала инвестиции в том числе в такие американские технологические компании, как Meta Platforms, Twitter и Airbnb; в компанию, которая якобы продает российскому правительству аппаратуру для наблюдения и слежки; а также недвижимость в европейских странах.
Офшорная компания помогла скрыть связь "самого богатого человека в России" Алишера Усманова с самолетом Airbus A340 стоимостью более $350 млн, который уже после введения санкций против олигарха и запрета полета российских самолетов смог вылететь из Мюнхена в Узбекистан.
Благодаря Bridgewaters Усманов также смог инвестировать $175 млн в американский лазерный стартап Quanergy во время первичного размещения акций в феврале.
Помимо этого, в 2014 году Bridgewaters создала компанию для хранения $1 млн Татьяны Навки, которая через год стала женой Пескова.
В самой компании Bridgewaters утверждают, что действовали законно, и, по словам управляющего директора Марка Вила, в прошлом году она прошла полный аудит и прекратила сотрудничество с несколькими клиентами. Он отказался называть этих клиентов, ссылаясь на конфиденциальность. По его словам, сегодня компания работает по правилам.
"Я не могу вернуться назад и что-то исправить, если были какие-то ошибки в прошлом. Мы не принимали участие в уклонении от санкций, - сказал он.
При этом Вил отметил, что у Bridgewaters в разное время была концентрация российских клиентов, и разорвать отношения с людьми, кторые сейчас находятся под санкциями, якобы "непросто".
Как пишет WSJ, сделки Bridgewaters управляются через сложные уровни партнерств, компаний с ограниченной ответственностью, заимствований и холдинговых компаний в глобальных налоговых гаванях, созданных при помощи международных юридических фирм и ведущих финансовых организаций, включая группу Credit Suisse.
В Министерстве финансов США заявили, что "безусловно следят" за деятельностью Bridgewaters, но других подробностей не сообщили. По словам источника WSJ, Управление по контролю за иностранными активами Минфина не знало о доле Усманова в Quanergy.
Компания Bridgewaters основана в 1996 году. В последние годы большая часть ее бизнеса приходила от людей, тесно связанных с Кремлем и их партнеров.
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