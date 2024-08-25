Подозреваемый в резне в Золингене арестован

Федеральный верховный суд Германии выдал ордер на арест подозреваемого в нападении с ножом на посетителей „Фестиваля разнообразия“ в Золингене. Как сообщила в воскресенье, 25 августа, федеральная прокуратура в Карлсруэ, сейчас 26-летний сириец, задержанный накануне, находится в тюрьме предварительного следствия.

По данным обвинения, Иссу Х. подозревают в убийстве трех человек, а также в участии в террористической организации „Исламское государство“ (ИГ). Сириец разделял идеологию ИГ и на фоне своих радикальных исламистских убеждений решил „убить на фестивале как можно больше тех, кого считал „неверными“, говорится в сообщении прокуратуры.