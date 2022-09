По их словам, тело 31-летнего Дэмиена Сандерсона было найдено на территории общины канадских индейцев кри Джеймс Смит, где проживало большинство убитых.

Двое подозреваемых были братьями. Полиция сообщает, что Майлз Сандерсон все еще находится на свободе, предположительно в городе Реджайна, столице провинции.

В воскресенье 10 человек были зарезаны в результате одного из самых кровавых актов насилия в новейшей истории Канады.

Нападения, в ходе которых еще 18 человек получили ранения, произошли в отдаленном районе Саскачевана.

Помощник комиссара полиции Ронда Блэкмор заявила на пресс-конференции, что тело Дэмиена было обнаружено под открытым небом в густо заросшей травой зоне рядом с домом, в котором полиция проводила обыск.

По ее словам, на теле Дэмиена были следы травм.

Полиция заявила, что его брат Майлз все еще в бегах, и призвала людей сохранять бдительность.

Майлз, который ранее был известен полиции, имеет многочисленные судимости и неоднократно привлекался к ответственности за преступления против личности и собственности.

Убийства потрясли провинцию Саскачеван, где полиция ведет расследование нападений в 13 отдельных местах.

"Такому или любому другому насилию нет места в нашей стране", — заявил в понедельник премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

The attacks in Saskatchewan today are horrific and heartbreaking. I’m thinking of those who have lost a loved one and of those who were injured.