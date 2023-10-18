Подоляк в интервью Delfi: количество ракет ATACAMS будет сюрпризом для России

Отвечая на вопрос, сколько еще ожидается поставок американских ракет дальнего радиуса действия ATACAMS, советник отметил, что он не может раскрыть точное число ракет: "Мы официально не говорим об объёме техники, которую получаем, потому что это должно быть сюрпризом для нашего оппонента".

Михаил Подоляк подчеркнул, что главная проблема сегодняшнего этапа войны – это остаточное доминирование России в воздухе. Из-за того, что большое количество аэродромов расположены близко к линии фронта, Россия имеет преимущество.

"Россия может спокойно вертолётами и самолётами тактической авиации уничтожать наступающие порядки, и нам, безусловно, нужно с этим что-то делать. Тут есть несколько решений, и одно из них это, конечно, дальнобойная ракета, - сказал М. Подоляк. - Дальнобойная ракета позволяет существенно поднажать на места скопления как тактической авиации, так и вертолётной техники".