15 августа 2023 г. 23:44

Подоляк раскритиковал заявление главы штаба генсека НАТО

 
Deutsche Welle
Mychaila Podoliakas
Mychaila Podoliakas
ФОТО: AFP / Scanpix

Глава офиса Столтенберга допустил членство Украины в альянсе при ее отказе от части территории. Офис Зеленского исключил такой "триумф Путина".

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк резко отреагировал на заявление Стиана Йенссена, начальника штаба генерального секретаря НАТО, о возможности вступления страны в Североатлантический альянс в случае территориальных уступок в пользу России.

"Попытки сохранить мировой порядок и установить "плохой мир" через, скажем прямо, триумф Путина не принесут мир, но принесут и позор, и войну. Это касается любых форматов нового "раздела Европы", в том числе под зонтиком НАТО", - написал Подоляк на своей страничке в сервисе микроблогов X (бывшем Twitter) во вторник, 15 августа.

"Так зачем тогда предлагать желаемый для России сценарий замораживания вместо ускорения поставок оружия? Не надо поощрять убийц ужасными индульгенциями...", - подчеркнул Подоляк.

МИД Украины: Разговоры о членстве в НАТО в обмен на территории неприемлемы

"Разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы, - написал 15 августа в Facebook представитель МИД Украины Олег Николенко. - Сознательное или неосознанное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России. Вместо этого в интересах евроатлантической безопасности обсуждать пути ускорения победы Украины и получения ею полноправного членства в НАТО".

Глава офиса генсека НАТО назвал "возможное решение" для окончания войны

Ранее в тот же день Стиан Йенссен допустил, что Украина может получить членство в НАТО "в обмен на уступку части территории" России и это может стать частью решения для завершения войны. "Я думаю, что решение могло бы заключаться в том, что Украина отдает территорию и получает взамен членство в НАТО", - заявил Йенссен в ходе дебатов в норвежском городе Арендал, его слова приводит норвежское издание Verdens Gang (VG).

При этом он, однако, повторил и то, что ранее говорил генсек НАТО Йенс Столтенберг: "Украина должна сама решать, когда и на каких условиях она хочет вести переговоры". Йенссен также высказал мнение, что необходимо думать о том, какой будет ситуация с безопасностью Украины после окончания войны. "Важно, чтобы мы это обсуждали", - подчеркнул он.

На вопрос журналиста издания, считает ли НАТО, что Украина должна уступить территорию для достижения мира с Россией и будущего членства в альянсе, Йенссен ответил, что обсуждение возможного статуса после войны уже идет, и что вопросы об уступке территорий России поднимают другие страны. "Я не говорю, что так должно быть. Но это может быть возможным решением", - пояснил он.

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