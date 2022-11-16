"Откуда именно прилетела ракета, упавшая в Польше во вторник вечером и унесшая две жизни, пока не известно. Есть большие сомнения, что ее выпустили россияне: возможно, это была ракета украинского ПВО, пытавшаяся помешать российской бомбардировке. Однако ответственность за эту трагедию в любом случае несет Москва", - заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
"Умысел, средства исполнения, риски, эскалация – все это только Россия. И здесь не может быть никаких иных объяснений любым эксцессам с ракетами. Потому что, когда страна-агрессор наносит умышленный массированный ракетный удар по всей территории большой страны на европейском континенте своим устаревшим советским оружием (ракеты класса Х), трагедия рано или поздно происходит и на территориях других государств", – заявил Подоляк.
"Не вижу ни малейшего смысла уходить от этой простой логики: только Россия своими ракетными атаками виновна в угрозах и эксцессах в других странах", – добавил он.
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