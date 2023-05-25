“Мы постоянно говорим о том, что контрнаступление - это не какой-то одно мероприятие. Вот оно буквально завтра началось и в одном направлении все побежали. Для Украины есть базовая задача стратегическая - это деоккупация всех территорий. И понятно, что сейчас мы увеличиваем интенсивность. Она все время там в последние недели возрастает, интенсивность работы по тыловому обеспечению России. Ну, то есть, грубо говоря, это есть фундаментальная подготовительная работа с точки зрения контрнаступательных действий. Это не то, что даже несколько дней, это несколько недель идет. В том числе, есть встречное движение по тому же Донецкому направлению”, - отметил советник.
Он подчеркнул, что контрнаступление как функция - это десятки, а то и сотни различных действий разных подразделений Украины. Они тестируют российскую оборону, уничтожают ресурсное обеспечение России, мобилизационные резервы.
“Просто нужно это рассматривать в комплексе все”, - сказал Подоляк. И добавил, что не следует ждать конкретного часа контрнаступления.
“Вот так, знаете, как будто мы в художественном кино сидим и ждем одного события, в 12.00, там, условно говоря, такого-то дня начнутся конкретные события. Конечно, такого не будет. Поэтому можно в каком-то смысле говорить о том, что операции Украины действительно идут и, в принципе, я бы сказал, что они идут все время”, - сказал Подоляк.
Ранее в интервью итальянскому телеканалу Rai 1 Михаил Подоляк сказал, что контрнаступление украинских сил идет уже несколько дней.
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