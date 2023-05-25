Подоляк: контрнаступление ВСУ уже началось

"Контрнаступление продолжается уже несколько дней", — сказал Подоляк в эфире программы Tg1. Он отметил, что "идет напряженная война на 1500 км границы, но отдельные операции уже начались".
Советник главы офиса Зеленского также в очередной раз подчеркнул, что в рамках контрнаступления ВСУ не собирается наносить удары по территории России в ее общепризнанных границах, в том числе с помощью вооружения, предоставленного союзниками.
"Мы используем оружие, которое вы нам дали, для уничтожения российских позиций на оккупированных Москвой территориях, включая Донбасс и Крым", — пояснил Подоляк. По его словам, "парадокс" состоит в том, что если бы это оружие было у ВСУ год назад, то "война бы уже закончилась".
В середине мая Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистов о сроках контрнаступления ВСУ, сказал: "Еще несколько визитов, и все". Тогда президент Украины находился с визитом в Германии, незадолго до этого он посетил Нидерланды, Финляндию и Италию, после — Францию и Великобританию, саммит Лиги арабских государств в Саудовской Аравии и саммит "Большой семерки" в Японии.
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