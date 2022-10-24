Подавляющее большинство украинцев поддерживает продолжение вооруженной борьбы против РФ

Абсолютное большинство опрошенных граждан Украины поддерживает продолжение вооруженной борьбы, несмотря на российские ракетные удары.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения "Омнибус", проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в течение 21-23 октября.

Согласно опросу, несмотря на российские обстрелы, которые разрушают инфраструктуру и уносят жизни людей, 86% респондентов ответили, что нужно все равно продолжать вооруженную борьбу, даже если обстрелы продолжатся. В частности, среди них 71% полностью согласны с таким мнением (остальные 15% скорее соглашаются).

Лишь 10% респондентов ответили, что нужно перейти к переговорам для скорейшего прекращения обстрелов, даже если придется пойти на уступки России (6% ответили, что "скорее" надо перейти к переговорам, а 4% – что нужно "полностью" перейти к переговорам). Еще 4% затруднились ответить.

Кроме того, потребность продолжения борьбы поддерживают 88% опрошенных на западе Украины, 89% – в центре, 86% – на юге и 69% – на востоке.

При этом среди респондентов, которые избрали русский язык для проведения интервью, также подавляющее большинство (66%) считают, что нужно продолжать вооруженное сопротивление, даже если обстрелы продолжатся, и лишь 29% считают, что нужно начинать переговоры, даже если придется идти на уступки.

Среди тех, кто отвечал на украинском, 89% опрошенных выступают за продолжение борьбы.

Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий отметил, что "всенародная боль от потерь и разрушений не запугивает людей, а канализируется "в гнев и злость на врагов".

"Украинский народ сохраняет мощное единство и устойчивость и готов продолжать борьбу до победы", - отметил он.