"Ночью из-под завалов дома в Подгородненском районе достали тело девочки. Ей только что исполнилось два года. Искренние соболезнования родным... Пострадали 22 человека, из них 5 – дети. Две двухэтажки, между которыми попала вражеская ракета, частично разрушены. Повреждены и 10 частных домов, авто, магазин, газопроводы", - говорится в его телеграм-канале.

Публикация сопровождается фотографиями, на которых видны разрушенные ракетой дома.

Лысак также сообщил о ночных атаках на регион. По словам чиновника, военные ночью сбили над областью две крылатые ракеты и беспилотник, вероятно, "Шахед".

Атака на Киев

Все ракеты и беспилотники, запущенные в сторону Киева, были сбиты ПВО на дальних подступах к городу, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, ракеты были "по традиции" запущены из района Каспийского моря российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС.

"По предварительной информации, в столицу ни одна воздушная цель не долетела. Все, что направлялось в сторону города, – ПВО уничтожило еще на дальних подступах. Вторую ночь киевляне не слышат звуки взрывов над головой. Искренняя благодарность нашей противовоздушной обороне за спасенные жизни", - говорится в заявлении Попко.

Он также осудил Москву за атаку в День Святой Троицы, который православные христиане отмечают в это воскресенье.

В ночь на воскресенье воздушная тревога была объявлена во всех украинских регионах. В настоящее время практически во всех областях Украины сигнал воздушной тревоги отменен.