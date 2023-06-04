"Ночью из-под завалов дома в Подгородненском районе достали тело девочки. Ей только что исполнилось два года. Искренние соболезнования родным... Пострадали 22 человека, из них 5 – дети. Две двухэтажки, между которыми попала вражеская ракета, частично разрушены. Повреждены и 10 частных домов, авто, магазин, газопроводы", - говорится в его телеграм-канале.
Публикация сопровождается фотографиями, на которых видны разрушенные ракетой дома.
Лысак также сообщил о ночных атаках на регион. По словам чиновника, военные ночью сбили над областью две крылатые ракеты и беспилотник, вероятно, "Шахед".
Атака на Киев
Все ракеты и беспилотники, запущенные в сторону Киева, были сбиты ПВО на дальних подступах к городу, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
По его словам, ракеты были "по традиции" запущены из района Каспийского моря российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС.
"По предварительной информации, в столицу ни одна воздушная цель не долетела. Все, что направлялось в сторону города, – ПВО уничтожило еще на дальних подступах. Вторую ночь киевляне не слышат звуки взрывов над головой. Искренняя благодарность нашей противовоздушной обороне за спасенные жизни", - говорится в заявлении Попко.
Он также осудил Москву за атаку в День Святой Троицы, который православные христиане отмечают в это воскресенье.
В ночь на воскресенье воздушная тревога была объявлена во всех украинских регионах. В настоящее время практически во всех областях Украины сигнал воздушной тревоги отменен.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Po nukirsto ąžuolo skandalo – priminimas ir privačių sklypų savininkams: kokie veiksmai gresia dideliais nemalonumais paaiškino, kaip atskirti, kurio medžio pjovimui ar genėjimui būtinas leidimas
TOP новостей
Представители ресторанов не могут найти работников: люди ленятся, не хотят работать
Летний период - настоящая головная боль для сферы...
Аналитик: в первый раз за год зафиксировано снижение цен, часть продуктов по-прежнему дорожает
Всем нам нужен хлеб, а еще лучше, если можем купить, что...
Рост цен не напугал: в первые выходные лета в Паланге собралось множество отдыхающих
Прогнозируемый скачок цен на жилье и услуги общепита в...
На рынке – долгожданные перемены: в Вильнюсе подешевело жилье в одном сегменте
Обзор недвижимости, подготовленный банком Luminor ,...
На рынках продают первые литовские ягоды и овощи: клубника по карману не всем
На Центральном рынке в Паневежисе на смену спарже идет...