Под Воронежем разбился Су-34. Экипаж катапультировался

 
Радио Свобода
Rusijos sudužo naikintuvas „Su-34“
Rusijos sudužo naikintuvas „Su-34“
ФОТО: Soc. tinklų nuotr.

В Воронежской области потерпел крушение истребитель-бомбардировщик Су-34. Оба члена экипажа катапультировались, угрозы их жизни нет. Об этом сообщает Минобороны России.

Самолёт выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Истребитель упал вдали от населенных пунктов, разрушений на земле нет, говорится в сообщении. Предварительной причиной крушения названа техническая неисправность.

"База" сообщает, что Су-34 упал в Каширском районе, в поле вблизи поселка Колодезный. Он находится примерно в 30 километрах к югу от Воронежа.

Телеграм-канал "112" пишет со ссылкой на источник, что у самолета отказала стойка шасси. После крушения он загорелся.

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