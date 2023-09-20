Под Воронежем разбился Су-34. Экипаж катапультировался

Самолёт выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Истребитель упал вдали от населенных пунктов, разрушений на земле нет, говорится в сообщении. Предварительной причиной крушения названа техническая неисправность.
"База" сообщает, что Су-34 упал в Каширском районе, в поле вблизи поселка Колодезный. Он находится примерно в 30 километрах к югу от Воронежа.
Телеграм-канал "112" пишет со ссылкой на источник, что у самолета отказала стойка шасси. После крушения он загорелся.
Радио Свобода
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