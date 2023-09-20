Под Воронежем разбился Су-34. Экипаж катапультировался

Самолёт выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Истребитель упал вдали от населенных пунктов, разрушений на земле нет, говорится в сообщении. Предварительной причиной крушения названа техническая неисправность.

"База" сообщает, что Су-34 упал в Каширском районе, в поле вблизи поселка Колодезный. Он находится примерно в 30 километрах к югу от Воронежа.