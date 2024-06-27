Под солнцем Тосканы: этот итальянский регион заплатит вам 30 000 евро за переезд

Покупка дома в Италии входит в список желаний многих людей, но недвижимость там, как известно, стоит недешево.

Однако если действовать быстро, новое предложение может превратить мечту в реальность.

Региональные власти Тосканы объявили, что будут выплачивать до 30 000 евро за переезд в горные городки с сокращающимся населением.

Как получить 30 000 евро за переезд в Тоскану

В Италии в небольших городках и деревнях в сельской местности наблюдается демографический кризис, поскольку жители переезжают в крупные города в поисках более высокооплачиваемой работы.

В последнее время местные советы предлагают различные решения для увеличения числа жителей, в том числе продажу недвижимости всего за 1 евро.