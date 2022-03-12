В санкционный список попали 10 членов совета директоров банка ВТБ, бизнесмен Виктор Вексельберг, 12 депутатов Госдумы, в том числе член Совета безопасности РФ Вячеслав Володин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, а также три близких родственника пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, говорится в сообщении Минфина США, опубликованном в пятницу, 11 марта.
Попавших под ограничительные меры обвиняют в поддержке войны, развязанной по приказу президента РФ Владимира Путина в Украине. "Минфин продолжает привлекать к ответственности российских чиновников, допустивших ничем не оправданную и неспровоцированную войну Путина", — заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
Новые штрафные меры распространяются, в частности, на супругу Пескова, олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Татьяну Навку, и его двух взрослых детей, Николая и Елизавету. Они ведут "роскошный образ жизни, что не соответствует выплачиваемой Пескову зарплате госслужащего", отмечается в сообщении Минфина.
В начале марта Белый дом объявил о полных блокирующих санкциях против самого Пескова и еще семи человек из ближайшего окружения Путина, а также некоторых членов их семей, отрезав их от финансовой системы США. Кроме того, 19 российских олигархов и еще 47 связанных с ними граждан попали под визовые ограничения за поддержку "дестабилизирующей внешней политики России".
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