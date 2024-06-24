Под санкции ЕС попали Шаман, Охлобыстин, главком ВМФ и многие другие

Персональные санкции вводятся против актера Ивана Охлобыстина и певца Шамана, которые активно выступали в поддержку войны против Украины, а также певицы Полины Гагариной, командующего ВМФ России адмирала Александра Моисеева, медиаменеджера Арама Габрелянова и матери главы Чечни Аймани Кадыровой (и ее фонда). Всего в списке 116 лиц.