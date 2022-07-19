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ЕС намерен расширить список лиц, подпадающих под санкции в связи с войной в Украине. По данным EUobserver и Reuters, они распространятся, в частности, на мэра Москвы Собянина, актеров Безрукова и Машкова и на Сбербанк.
Sergejus Sobianinas
Sergejus Sobianinas
© Itar-Tass / Scanpix

ЕС готовит санкции против почти полсотни россиян и целого ряда юридических лиц, сообщают агентство Reuters и издание EUobserver во вторник, 19 июля, со ссылкой на проект документа, оказавшийся в их распоряжении.

Оба СМИ расходятся в точном числе лиц, на которых будут распространены санкции: Reuters пишет, что в санкционный список попадут 48 физических и 9 юридических лиц, а EUobserver - соответственно 47 и 8.

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По данным обоих изданий, под санкции среди прочих могут попасть мэр Москвы Сергей Собянин, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, а также актеры Сергей Безруков и Владимир Машков.

Кроме того, ЕС планирует ввести санкции против Сбербанка, а также байкерского клуба "Ночные волки" и его президента Александра Залдостанова.

Санкции наложат на "Юнармию" и "Русский мир"

Под санкции попадут также военно-патриотическое движение "Юнармия", фонд по поддержке и популяризации русского языка за рубежом "Русский мир", судоходные и оружейные компании.

Накануне Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что, несмотря на использование Кремлем поставок газа в качестве оружия, Евросоюз не прекратит вводить санкции против России и поддерживать Украину.

На минувшей неделе сообщалось, что в ЕС намерены принять новый, седьмой пакет санкций против России до летних каникул. По сведениям Reuters, это произойдет в среду, 19 июля, и, таким образом, санкции в связи с развязанной Москвой войной в Украине будут распространяться на 1229 физических и 110 юридических лиц.

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Deutsche Welle

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