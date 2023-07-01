Под Парижем простились с подростком, убитым полицейским

Под Парижем в субботу, 1 июля, прошла церемония прощания с 17-летним подростком, чья смерть от руки полицейского вызвала беспорядки в ряде городов Франции. На траурное мероприятие в мечети в Нантере собрались сотни человек, пишет издание Le Figaro. Вокруг здания была создана специальная зона безопасности, указывает газета Le Parisien. По желанию родственников погибшего представители СМИ не были допущены на церемонию прощания и на погребение. О каких-либо инцидентах у молитвенного дома не сообщалось.