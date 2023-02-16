Под Луганском обнаружены новые захоронения: возможно, это могилы бойцов ЧВК "Вагнер"

В начале февраля жители Луганска обнаружили на местном кладбище 42 свежие могилы мужчин. Жители поселка Кировка, который находится рядом с кладбищем, сказали, что могилы никто не навещает, и никто из захороненных не был им знаком.

"Мы подумали, вдруг эти люди тут лежат, а их родные об этом даже не знают. Вот сфотографировали все могилы, стали распространять по группам поиска без вести пропавших. И вот уже девять человек мне ответили. Все они даже не знали, что их близкие погибли. Искали их, ждали вестей", - рассказала Би-би-си одна из женщин, обнаруживших захоронение.

Би-би-си удалось найти в открытых источниках упоминания о 37 мужчинах, чьи данные совпадают с надписями на могильных табличках близ Луганска. 35 из них были россиянами, один - гражданином Беларуси, еще один родился в Узбекистане. На сайтах российских судов выложены судебные приговоры в отношении 20 человек, которые являются полными тезками захороненных в Луганске. Все они должны были сейчас отбывать наказание в местах лишения свободы.

Так, согласно судебным документам, Мирослав Зинчук получил свой первый срок в 16 лет - за кражу и причинения тяжкого вреда здоровью. Освободился через два года и почти сразу снова попал в колонию - за хищение и разбой. В 2017 получил новый приговор - за кражу. Тимур Тибаев из Ульяновска тоже был неоднократно судим за разбой, последний срок получил в 2022 году. Максадбек Хаджиев из Узбекистана работал маляром, в 2021 году был осужден за покушение на незаконный сбыт героина.

Официально Кремль не комментирует участие заключенных в боевых действиях в Украине. Но по меньшей мере одного заключенного, воевавшего в составе ЧВК "Вагнер" лично наградил президент России.

"Звонил, писал, а потом просто пропал"

Странички полных тезок большинства мужчин, похороненных под Луганском, можно найти в соцсетях. Судя по публикациям, только один из них был сиротой, и еще несколько человек большую часть жизни провели в заключении и, возможно, не имели близких людей за пределами колоний. Большинство же постоянно контактировали с родными и друзьями.

"Мы с сыном постоянно были на связи. И в колонии, и вот потом. Он позвонил мне в начале сентября из Луганска. Сказал, что с первого сентября подписал контракт с ЧВК "Вагнер", попросил мои данные, чтобы зарплата мне его пришла", - сказала Би-би-си мать одного из заключенных.

"Потом он в госпиталь попал, был ранен, но не сильно - осколок в икру попал. Другие люди его в госпитале тоже видели, говорили ничего страшного. Последний раз сын выходил на связь 18 сентября. А на табличке с кладбища стоит дата гибели 15 сентября. Как это так, ничего не сходится?" - сказала женщина.

Би-би-си удалось связаться с родственниками еще двух человек, чьи имена и даты рождения совпадают с данными, указанными на табличках кладбища под Луганском. Они рассказали схожие истории. Их близкие были заключенными, согласившимися поехать воевать в составе ЧВК “Вагнер”. Они уехали из колоний в конце августа, какое-то время выходили на связь, но в октябре пропали. С тех пор новостей от осужденных нет. Ни ЧВК “Вагнер”, ни представители других военизированных структур с родственниками погибших не связывались.

В службе исполнения наказаний на письменный запрос одной из матерей ответили, что заключенный "убыл в другой территориальный орган ФСИН России на основании наряда".

"Убивает то, что никто не сообщил нам, и до сих пор тишина. Моего ребенка захоронили на чужой земле, и это страшно. Я хочу, чтобы сын был рядом. Раз уж живым не вернут, пусть хоть тело привезут", - просит мать одного из заключенных.

Огромные потери

Захоронение под Луганском - уже третье кладбище, где обнаруживают десятки могил заключенных, воевавших в Украине в составе ЧВК "Вагнер".

В декабре в станице Бакинская Краснодарского края были обнаружены 47 могил осужденных. Всего за два месяца число захоронений увеличилось в шесть раз - к концу января могил погибших заключенных стало уже 270. На каждой лежит венок с красно-черно-желтой эмблемой, встречающейся на нашивках и флагах ЧВК "Вагнер".

В начале февраля жители подмосковного поселка Фряново обнаружили в соседнем поселке новую кладбищенскую аллею из 22 могил. На каждой лежали такие же красно-черно-желтые венки, как в станице Бакинской. В сети можно найти приговоры 12 людей, чьи инициалы полностью совпадают с данными на табличках.

Би-би-си удалось связаться с семьей одного из погибших - они подтвердили, что он был заключенным. О своем желании поехать на войну он не сообщал, на связь перестал выходить в октябре. О смерти заключенного родственники не знали.

Основатель "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил, что кладбище в станице Бакинской Краснодарского края принадлежит его частной военной компании, но пока не комментировал статус захоронений в Подмосковье и близ Луганска.

Установить точное число российских заключенных, погибших в Украине, невозможно. И правозащитники, и источники Би-би-си на фронте говорят, что отряды, составленные из заключенных, активно используют на передовой, и они несут большие потери.

Би-би-си совместно с "Медиазоной" и волонтерами удалось точно установить имена 820 убитых заключенных. 600 из них погибли за последние три месяца.