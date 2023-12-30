Под Ла-Маншем затопило железнодорожные пути

Из-за затопленного отрезка железнодорожных путей, пролегающих под проливом Ла-Манш, утром в субботу, 30 декабря, было нарушено движение поездов между Великобританией и странами Евросоюза - Бельгией, Францией и Нидерландами.

Как следует из информации на сайте железнодорожной компании Eurostar, она отменила более десятка поездов, следующих из Лондона в Брюссель, Париж и Амстердам, а также в обратном направлении. Судя по всему, движение скоростных поездов компании по туннелю под Ла-Маншем не будет восстановлено до конца дня. Путешественников призвали искать альтернативные маршруты.

Вечером того же дня в Eurostar заявили, что в связи с затоплением в туннелях под Ла-Маншем, оператор был "вынужден принять неприятное решение" об отмене всех поездов до конца дня - всего 41 поезд.

Из-за наводнения закрыты два туннеля под Темзой