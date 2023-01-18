Под Киевом вертолет упал рядом с детским садом: в числе погибших - один ребенок и глава МВД Украины

"В результате авиакатастрофы погибли руководство МВД: министр, первый замминистра и госсекретарь", - написал в среду утром глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на своей странице в "Фейсбуке".
В катастрофе погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Как сообщает министерство, на борту вертолета также находились еще семь человек, в том числе сотрудники МВД и члены экипажа. Таким образом, в вертолете погибли десять человек, на земле - четверо.
Клименко также сообщил, что 22 пострадавших находятся в больнице, в том числе 10 детей.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям объявила, что в результате катастрофы погибли 14 человек, в том числе один ребенок. Спасательно-поисковые работы на месте катастрофы завершены, - сообщила ГСЧС. Поначалу источники называли разное число погибших: от 14 до 18.
"Сейчас найдены 14 тел погибших, среди них один ребенок. И еще найдены 5 фрагментов тел, принадлежность которых устанавливается", - объяснила Би-би-си пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова. По ее словам, эти пять фрагментов могут принадлежать как установленным погибшим, так и другим людям, и это должны уточнить эксперты.
Глава администрации Киевской области Алексей Кулеба написал в телеграме, что в момент падения вертолета в детском саду находились дети и сотрудники.
"Не успели оправиться от одной трагедии, уже имеем другую. Увеличивается количество сообщений по пострадавшим в Броварах", - написал в телеграм-канале заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Согласно заявлению представителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, вертолет выполнял задание ГСЧС.
По данным агентства УНН, вертолет загорелся в воздухе. После падения машины рядом с детским садом возник сильный пожар, детей срочно эвакуировали.
Причины катастрофы пока не называются, но, по-видимому, с боевыми действиями она не связана.
Служба безопасности Украины выдвинула три версии причин катастрофы: нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия по уничтожению транспортного средства. Это стандартный набор версий-направлений, по которым начинается расследование авиакатастрофы.
По словам очевидцев, в районе катастрофы был сильный туман - это видно и на фотографиях с места трагедии.
Правительство Украины назначило временно исполняющим обязанности министра внутренних дел главу полиции Игоря Клименко. Об этом сообщил в Телеграме премьер-министр Денис Шмыгаль. Премьер также извещает, что правительство распорядилось создать специальную рабочую группу, которая будет контролировать ход расследования катастрофы. В нее войдут Клименко, глава ГСЧС и представители других ведомств.
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