Под Киевом вертолет упал на детский сад: 18 погибших, в том числе трое детей и глава МВД Украины

По словам Клименко, разбившийся борт принадлежал украинскому министерству по чрезвычайным ситуациям.

"В результате авиакатастрофы погибли руководство МВД: министр, первый замминистра и госсекретарь", - написал Клименко на своей странице в "Фейсбуке".

Он также сообщил, что 22 пострадавших находятся в больнице, в том числе 10 детей.

Позже число погибших уточнил в своем телеграм-канале глава ОВА Киевской области Алексей Кулеба: "По состоянию на 10:30 - 18 погибших, в том числе трое детей. Известно о 29 раненых, среди которых 15 детей".

Footage of a fire appeared after a helicopter fell from a height in #Brovary - a terrifying scale of the spread of fire is visible

Footage of the consequences of a helicopter crash in the #Kyiv region appeared. pic.twitter.com/xsoHN9hcF0