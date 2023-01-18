Под Киевом вертолет упал на детский сад: 18 погибших, в том числе трое детей и глава МВД Украины

По словам Клименко, разбившийся борт принадлежал украинскому министерству по чрезвычайным ситуациям.

"В результате авиакатастрофы погибли руководство МВД: министр, первый замминистра и госсекретарь", - написал Клименко на своей странице в "Фейсбуке".

Он также сообщил, что 22 пострадавших находятся в больнице, в том числе 10 детей.

Позже число погибших уточнил в своем телеграм-канале глава ОВА Киевской области Алексей Кулеба: "По состоянию на 10:30 - 18 погибших, в том числе трое детей. Известно о 29 раненых, среди которых 15 детей".

Footage of a fire appeared after a helicopter fell from a height in #Brovary - a terrifying scale of the spread of fire is visible

Footage of the consequences of a helicopter crash in the #Kyiv region appeared. pic.twitter.com/xsoHN9hcF0 — Arthur Morgan (@ArthurM40330824) January 18, 2023

Как сообщается, среди погибших - министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

"В городе Бровары рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. Во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения. На данный момент всех эвакуировали. Есь пострадавшие. На месте падения работают скорые, полиция и пожарные", - написал в телеграме Кулеба.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в свою очередь сообщил, что количество пострадавших в результате падения вертолета увеличивается.

"Не успели оправиться от одной трагедии, уже имеем другую. Увеличивается количество сообщений по пострадавшим в Броварах", - написал Тимошенко в телеграм-канале.

Согласно заявлению представителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, вертолет выполнял задание ГСЧС.

Согласно заявлению представителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, вертолет выполнял задание ГСЧС.