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Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко объявил, что жертвами авиакатастрофы в среду утром стало высшее руководство министерства внутренних дел страны.

По словам Клименко, разбившийся борт принадлежал украинскому министерству по чрезвычайным ситуациям.

"В результате авиакатастрофы погибли руководство МВД: министр, первый замминистра и госсекретарь", - написал Клименко на своей странице в "Фейсбуке".

Он также сообщил, что 22 пострадавших находятся в больнице, в том числе 10 детей.

Позже число погибших уточнил в своем телеграм-канале глава ОВА Киевской области Алексей Кулеба: "По состоянию на 10:30 - 18 погибших, в том числе трое детей. Известно о 29 раненых, среди которых 15 детей".

Как сообщается, среди погибших - министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

"В городе Бровары рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. Во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения. На данный момент всех эвакуировали. Есь пострадавшие. На месте падения работают скорые, полиция и пожарные", - написал в телеграме Кулеба.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в свою очередь сообщил, что количество пострадавших в результате падения вертолета увеличивается.

"Не успели оправиться от одной трагедии, уже имеем другую. Увеличивается количество сообщений по пострадавшим в Броварах", - написал Тимошенко в телеграм-канале.

Под Киевом вертолет упал на детский сад: 18 погибших, в том числе трое детей и глава МВД Украины
© Reuters / Scanpix

Согласно заявлению представителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, вертолет выполнял задание ГСЧС.

Под Киевом вертолет упал на детский сад: 18 погибших, в том числе трое детей и глава МВД Украины
© Reuters / Scanpix

Согласно заявлению представителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, вертолет выполнял задание ГСЧС.

Под Киевом вертолет упал на детский сад: 18 погибших, в том числе трое детей и глава МВД Украины
© telegram

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bbcrussian.com

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