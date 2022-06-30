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В селе Демидов под Киевом разрушен мост через речку Ирпень. СМИ сообщают об одном погибшем и раненых, пишет УНИАН.
Kyjivas
Kyjivas
© Scanpix

По предварительной информации, причиной повреждения стала молния, попавшая в опору моста, где находилась мина.

Мост через реку Ирпень возле села Демидов был разрушен во время российского вторжения в начале войны, но недавно по нему восстановили движение, пишет Meduza.

В телеграм-канале военной администрации Киевской области причина взрыва не называется. Там уточнили, что инцидент произошел возле села Демидов. Один человек погиб и еще двое ранены. На месте работают экстренные службы, передает BBC.

Сельский глава Владимир Подкуранный подтвердил версию о молнии. По его словам, в тот момент по мосту ехала машина.

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УНИАН
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