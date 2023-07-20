Под Берлином ищут разгуливающую на свободе львицу

Жители южных окрестностей Берлина утром четверга, 20 июля, получили довольно редкое предупреждение от полиции - на свободе разгуливает опасное дикое животное! Стражи порядка призвали не выпускать домашних питомцев на улицу, а проживающим в общинах Кляйнмахнов, Тетлов и Штансдорф в земле Бранденбург рекомендовали по возможности не покидать свои дома.

Позднее полицейские уточнили, что речь, судя по всему, идет о львице. Именно ее очевидцы заметили между Берлином и Потсдамом около полуночи (01.00 мск). Они рассказали правоохранительным органам, что львица гналась за кабаном в районе Кляйнмахнова и Тетлова. Эпизод удалось снять на видео, а изучившие запись эксперты подтвердили, что придется иметь дело с хищным млекопитающим из подсемейства больших кошек.