Под Белгородом разбился военный самолет

Между тем Telegram-каналы "Важные истории" и "ЧТД" сообщили со ссылкой на Минобороны РФ, что на борту Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих, которых перевозили для обмена, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих. На сайте Минобороны РФ такой информации пока нет.