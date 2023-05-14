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В Украине в боях под Бахмутом погиб командир 4-й мотострелковой бригады российской армии полковник Вячеслав Макаров, а также заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко. Сообщения об этом, появившиеся в украинских и российских источниках накануне, в воскресенье подтвердило Минобороны России.
Bachmutas
Bachmutas
© Reuters / Scanpix

Российское военное ведомство нечасто подтверждает гибель высокопоставленных командиров и называет их по именам. В сообщении Минобороны говорится, что Макаров погибл при отражении атак украинских военных в районе населённого пункта Красное к юго-западу от Бахмута, а Бровко - на другом участке фронта. Утверждается, что полковники лично руководили действиями личного состава и погибли "героически".

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Под Бахмутом в последние дни украинские военные наступают на фланги российской группировки к северу и югу от города, сообщалось о тактических успехах украинских войск. Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщал о "бегстве" российских военных с рубежей. Гибель полковников он пока не комментировал.

В субботу в ряде украинских пабликов появились сообщения, что в результате артиллерийского обстрела под Красным погибли командир и начальник штаба 4-й российской бригады и замполит 2-го армейского корпуса (в прошлом "народной милиции" так называемых "ДНР" и "ЛНР"). Эти сообщения подтвердил и воюющий в российской армии блогер Андрей Морозов.

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Радио Свобода
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