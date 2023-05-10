Под Бахмутом погиб журналист AFP Арман Сольден

Сольден погиб в результате обстрела рядом с городом Часов Яр под Бахмутом.

We are devastated to learn of the death of AFP video journalist Arman Soldin in eastern Ukraine today. All of our thoughts go out to his family and loved ones. pic.twitter.com/T2y449o1Ry — AFP News Agency (@AFP) May 9, 2023

Судя по постам журналиста в соцсетях, в начале мая он находился в районе Бахмута. Он рассказывал, в частности, о российских обстрелах города, а также о жителях, остающихся в городе.

О том, что российские войска обстреляли Часов Яр 9 мая, сообщал глава города Сергей Чаус. Он говорил об одном погибшем в результате обстрела.

По данным издания "Суспильне", Арман Сольден стал десятым журналистом погибшим в ходе вторжения России в Украину.