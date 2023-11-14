Почтовая марка с курьезной ошибкой продана с аукциона за 2 млн долларов

Это не рекорд для мировой филателии вообще — самая дорогая марка, British Guiana, была продана девять лет назад за 9,5 млн долларов — но это рекорд для марки, выпущенной в США.

Знаменитая «Перевернутая Дженни» была выпущена в 1918 году, и номинальная ее стоимость составляла 24 цента. Уникальность этой марки состоит в том, что на ней почтовый самолет Curtiss JN-4, который прозвали «Дженни», по ошибке напечатан вверх ногами.