Почти по всей Германии перестают действовать антиковидные меры

20 марта в Германии истек срок действия "Закона о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями человека" в его прежней редакции, которая давала властям возможность предписывать обязательное ношение масок и вводить другие ограничения, например правило 3G для доступа в определенные учреждения ("geimpft, genesen, getestet" - "привит, переболел, протестирован").

Какие ограничения землям можно сохранить

Новая редакция этого федерального закона подразумевает лишь небольшое количество ограничений, действующих по всей стране. Например, обязательное ношение маски в самолетах и поездах дальнего следования. Кроме того, новая редакция закона дает федеральным землям право ввести у себя обязательное ношение маски во врачебных практиках и больницах, домах престарелых, приютах для беженцев, школах и детсадах, а также в региональном транспорте.

Магазины, школы, частные компании и другие учреждения также имеют возможность, независимо от действующих (или упраздненных) в их федеральной земле предписаний, сохранять ограничения по собственной инициативе. Многие заведения уже воспользовались этим правом, например, некоторые школы, заявившие, что ученики должны и дальше носить маски даже за партой.

При этом две федеральные земли - Гамбург и Мекленбург - Передняя Померания - воспользовались предусмотренным в законе правом объявить себя "очагами инфекции". Согласно документу, это возможно, если земельный парламент (ландтаг) постановит, что в той или иной земле ситуация в больницах грозит стать критической. В таких случаях землям позволяется продлить у себя срок действия антиковидных мер.

Почему стало возможным отменить ограничения

Отмену обязательных по всей стране ограничений в правительстве Германии обосновали отсутствием избыточной нагрузки на больницы: ведь широко распространенный сейчас в стране омикрон-вариант коронавируса очень редко ведет к госпитализации. К тому же, уровень вакцинации населения в ФРГ довольно высокий: около 76 процентов. Еще один аргумент в пользу отмены ограничений - тот факт, что за последние месяцы многие переболели омикрон-вариантом коронавируса и получили, таким образом, естественный иммунитет.

Между тем, согласно соцопросу проведенному институтом Insa, 63 процента жителей Германии хотят носить маску во время походов в магазин даже тогда, когда это перестанет быть обязательным. 29 процентов опрошенных высказались против, 8 процентов не смогли определиться.

Ситуация с заражениями коронавирусом в Германии

По данным Института имени Роберта Коха (RKI), к утру 3 апреля семидневный средний показатель новых заражений на сто тысяч населения в Германии 1457,9 случая. Возбудитель COVID-19 в ФРГ выявлен у 21 627 548 человек (суточный прирост 74 053), 130 029 больных умерли (в том числе 42 за истекшие сутки), 16,97 млн выздоровели.

Что касается уровня госпитализаций из расчета на сто тысяч населения за последние семь дней, то 1 апреля, по данным RKI, он составлял в Германии 7,33.

По состоянию на 2 апреля в 84-миллионной Германии сделано 172,1 млн прививок от ковида. 76 процентов жителей страны привиты полностью, а 58,8 процента населения уже получили бустерную дозу вакцины.