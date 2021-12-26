Почти 2500 рейсов отменены по всему миру в субботу, 25 декабря. Из них около 850 должны были быть выполнены в аэропорты США или из них. Об этом свидетельствовали данные сайта Flightaware.com.

Еще свыше 3500 рейсов были задержаны. Перевозчики увязывали сбои, в основном, с инфицированием персонала - пилотов и бортпроводников - коронавирусом. Кроме того, части сотрудников из-за контакта с зараженными пришлось уйти в карантин.

Вылеты отменяли United Airlines, Delta, Alaska Airlines

Одна только американская United Airlines была вынуждена отменить 24 и 25 декабря около 440 (порядка десяти процентов) своих вылетов. "Общенациональный всплеск случаев инфицирования омикрон-вариантом на этой неделе оказал непосредственное влияние на наши экипажи и сотрудников, обслуживающих наши полеты", - заявили в авиакомпании.

Американская Delta не выполнила порядка 450 рейсов 24 и 25 декабря. Осуществить их не удавалось даже с условием перенаправки бортов, замены самолетов и экипажей, отметили представители перевозчика.

Многочисленные сотрудники базирующейся в Сиэтле Alaska Airlines также не вышли на работу из-за контактов с зараженными, отказаться пришлось от 11 рейсов.

Свыше 109 миллионов американцев запланировали поездки с 23 декабря по 2 января

Между тем, по оценкам Американской автомобильной ассоциации, более 109 миллионов жителей США запланировали поездки на период с 23 декабря по 2 января. Это - на 34 процента больше, чем в прошлом году. Большинство билетов на этот рождественский сезон было забронировано до того, как стало известно о появлении омикрон-варианта,отмечают эксперты.