Почти 3 тысячи бывших заключённых пополнили ряды ВСУ

В последние месяцы измотанные украинские военные ежедневно сдерживают атаки россиян, у которых есть численное превосходство, в частности, в районе Часова Яра. При этом российские войска продолжают обстреливать гражданские районы и энергетические объекты по всей стране.

Заявление на условно-досрочное освобождение для участия в обороне Украины подали свыше 3 тысяч человек, а более 2750 уже выпустили из тюрем .

Добровольцы из числа осуждённых по нетяжким статьям, подписавшие контракт с ВСУ , – вероятно, до конца войны – будут служить в специальных частях, которые будут возглавлять кадровые военные.

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на помощь союзников.

„Мы способны победить имперские амбиции России, и это вернёт мир и уверенность всей нашей Европе, – говорит он. – Сейчас мы работаем с командой, чтобы обеспечить поставку ещё нескольких Patriot“.

В четверг в Румынии нашёлся дополнительный зенитный ракетный комплекс Patriot для нужд ВСУ.

В тот же день Белый дом объявил, что ракеты для ПВО будут предоставляться Киеву „в приоритетном порядке“, а поставки другим странам будут откладываться.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал это решение США переориентировать поставки „новаторским“.