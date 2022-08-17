Американская газета Washington Post опубликовала развернутое расследование (требуется подписка), в котором описано, как украинские власти получили информацию о подготовке российского нападения на Украину и как они на нее отреагировали. Журналисты издания поговорили более чем с 30 источниками из числа высокопоставленных официальных лиц США, Украины, Европы и НАТО, некоторые из них попросили не называть их имен.

Кроме того, Washington Post взяла интервью у самого президента Зеленского, который попытался объяснить, какими мотивами он руководствовался, когда решил до последнего момента не информировать население о приближении полномасштабной войны.

"Умная страна на это пойти бы не смогла"

По данным Washington Post, в октябре прошлого года в Белом доме состоялась срочная встреча американского президента Джо Байдена с руководителями разведки, военного командования и дипломатического сектора. Она была посвящена полученной от разведки информации о подготовке российского вторжения в Украину. Отчет разведслужб был составлен на основе недавно сделанных спутниковых снимков, перехваченных сообщений и разговоров с источниками.

Этой осенью в администрации Байдена прошло сразу несколько посвященных Украине совещаний. Собеседники издания отмечают, что некоторым присутствовавшим тогда в Белом доме было тяжело осознать масштаб амбиций российского лидера: они не верили, что "умная страна могла бы пойти на такое".

Как пишет Washington Post со ссылкой на данные американской разведки, войска РФ рассчитывали на захват большей части Украины. В частности, двигаясь с территории Беларуси, они планировали за 3-4 дня окружить Киев. Российские спецподразделения должны были найти президента Зеленского, отстранить его от власти и установить в Украине дружественный Кремлю марионеточный режим.

Параллельно российские войска должны были двигаться с востока и пройти через центральную Украину до Днепра, а войска из Крыма заняли бы юго-восточное побережье. Эти военные действия, согласно планам Кремля, могли продолжаться несколько недель. После паузы для перегруппирования и перевооружения россияне должны были выступить на запад до условной линии, расположенной между Молдовой на юге и Беларусью на севере.

Свободной от российской оккупации должна была остаться только небольшая территория на западе Украины. Там, как сообщает Washington Post, по мнению Путина, живут "неисправимые неонацисты-русофобы".

Эти данные разведки США передали украинскому руководству, но в Киеве к ним отнеслись скептично, сказано в публикации. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснял это тем, что Украина просила о подробностях, но их не предоставили.

12 января глава ЦРУ Уильям Бернс встретился в Киеве с президентом Зеленским и сообщил, что по данным разведки, Россия намерена нанести молниеносный удар по столице Украины и обезглавить центральную власть. США также допускали, что Россия сначала попытается высадить войска на аэродроме в Гостомеле, одном из киевских пригородов, а после этого начнет штурм Киева.

(Этот прогноз полностью сбылся: одной из первых операций российских войск, напавших на Украину, стала попытка захвата аэродрома в Гостомеле, где во время боев в числе прочего был уничтожен самый большой в мире самолет — украинский Ан-225 "Мрия".)

На тайной встрече в Белом доме Байден, как пишет Washington Post, решил, что российского президента Владимира Путина нужно либо сдерживать, либо ему противостоять — и что США не должны действовать самостоятельно.

По словам советника президента США по национальной безопасности Джейкоба Салливана, Джо Байден решил отправить посланника в Москву, чтобы предупредить Путина о последствиях в случае нападения на Украину.

Американский президент также приказал проинформировать о данных разведки союзников и убедить их в том, что противостоять РФ и помогать Украине нужно вместе.

"В стране был бы хаос"

В интервью Washington Post президент Зеленский признал, что получил информацию от США о российской угрозе. Он также вспомнил, что в январе встречался с главой ЦРУ Бернсом.

Но при этом Зеленский настаивает, что западные партнеры не давали подробностей о возможном нападении, а говорили о нем "общими словами".

"Я не готов рассказать обо всем, что тогда говорил Бернс, но его главные сигналы были об угрозе моей жизни. И это были не первые сигналы — они поступали отовсюду, от наших спецслужб, от иностранных коллег и так далее", — сказал президент американской газете.

Он объясняет, что не говорил об этой угрозе гражданам страны, чтобы не сеять хаос и не провоцировать экономические проблемы. Зеленский привел такие цифры: сейчас Украина теряет из-за войны 5-7 млрд долларов в месяц. Выдержать такую нагрузку во время зимы и отопительного сезона страна бы не смогла, уверен президент.

"Нельзя просто мне сказать: "Послушай, ты должен начать готовить людей сейчас и сказать им, что нужно откладывать деньги и запасаться едой". Если бы мы это сообщили — а этого хотели некоторые люди, которых я не буду называть, — тогда бы я терял 7 млрд долларов в месяц, начиная с октября прошлого года. И в тот момент, когда россияне действительно атаковали, они бы нас захватили за три дня, — сказал Зеленский. — Если мы посеем хаос среди людей перед вторжением, россияне нас сожрут".

Он считает свое решение правильным и настаивает, что оно помогло подготовиться к нападению. "И вот что произошло, когда началось вторжение — мы были настолько сильными, насколько могли быть", — считает президент Украины.

Глава государства настаивает, что благодарен США за помощь. Хотя и отмечает, что Украине требуются еще большие объемы вооружений от союзников, чтобы отразить российское вторжение.

"У меня нет никаких претензий до момента, когда кто-то начинает мне говорить: "Но мы же посылали тебе сигналы". До этого момента у меня нет претензий. Но когда кто-то утверждает, что они посылали нам какие-то сигналы, я им говорю: "Отправьте нам оружие", — сказал Зеленский в интервью. — Я был совершенно прав, и я в этом убежден даже сегодня".