Почему сняли Дмитрия Кулебу и каким министром будет Андрей Сибига

А в апреле этого года едва ли не первым своим решением после возвращения в МИД Андрей Сибига практически разжег скандал: именно он подписал письмо, адресованное дипломатическим учреждениям Украины за рубежом, в котором запрещалась выдача каких-либо документов украинским мужчинам призывного возраста. Отказ украинских посольств и консульств выдавать уже заказанные паспорта привел к ряду шумных протестов возле их зданий и запустил новую волну дискуссий о том, как должна выглядеть мобилизация в Украине и в какой степени она должна затрагивать ее граждан, пребывающих во время войны за границей.